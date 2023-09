20 Jahre Humangenomprojekt - was hat die Entschlüsselung des Genoms gebracht?

Literatur

Chan EY Advances in sequencing technology. Mutation Research 2005; 573:13–40

Fact Sheet “Human Genome Project”. www.genome.gov/about-genomics/educational-resources/fact-sheets/human-genome-project

International Human Genome Sequencing Consortium: Initial sequencing and analysis of the human genome. Nature 2001;409:860–921

Lee C et al. Three decades of the Human Genome Organization. Am J Med Genet 2021;185A:3314–3321

Sayers EW et al. GenBank 2023 update. Nucleic Acids Research 2023; 51:D141–D144

Venter JC et al. The Sequence of the Human Genome. Science 2001;291:1304–1351