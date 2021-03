Hoos bietet Sofort-Zahlung gegen Aussonderungsrechte an

Nun mag es Fälle geben, in denen man als Gläubiger diesen Ausgang in Kauf nimmt – zum Beispiel, weil man aktuell auf kurzfristige Liquidität angewiesen ist. Douglas geht jedoch davon aus, dass die in Aussicht stehenden Beträge derart niedrig sein werden, dass diese das Risiko nicht aufwiegen würden. Entsprechende Quotensimulationen hätten sogar in Aussicht gestellte Beträge von unter 10 Prozent ergeben. Außerdem sei die Höhe des weiteren Teils der Zahlung zum jetzigen Zeitpunkt unbekannt.

Anfechtung gegenüber Banken nötig

Nach wie vor drängen Gläubigeranwälte wie Douglas Insolvenzverwalter Hoos dazu, das Vorgehen der Banken anzufechten, die im vergangenen September die Kreditlinie gegenüber AvP kurzfristig gekündigt haben. Sollte die Anfechtung erfolgreich sein, könnten mehr als 200 Millionen Euro in die Insolvenzmasse fließen. Hoos habe diese Anfechtung zwar angekündigt, doch noch sei sie nicht erfolgt. „Wir sind der Auffassung, dass Herr Dr. Hoos zunächst seine Hausaufgaben machen soll, die Insolvenzmasse zu vermehren, anstatt mit uns darüber zu verhandeln, wie der aktuelle Betrag verteilt werden könnte“, schreibt Douglas an seine Mandanten.

Damit ein Vergleich überhaupt in Gang kommt, müssten ungefähr 70 Prozent der Forderungen der Apotheken zusammenkommen. Douglas fordert, dass Hoos erst die angekündigte Anfechtung gegenüber den Banken einleiten solle, bevor man mit ihm in die Diskussion über einen möglichen Vergleich einsteige. Bis dahin würde man die „Strategie weiterführen auf Herrn Dr. Hoos dahingehend einzuwirken, sich doch auf die Mehrung der Insolvenzmasse zu konzentrieren“.