BVDAK hat Zweifel am Nutzen der Gedisa

„Daher fordert der BVDAK umgehend einen umfänglichen und öffentlichen Geschäftsbericht inklusive einer zahlenmäßig nachvollziehbaren Nutzendarstellung für die beteiligten Apotheken“, so der BVDAK-Verbandsvorsitzende Dr. Stefan Hartmann. In seinen Augen sollte es selbstverständlich sein, dass die bezahlenden InhaberInnen transparent auf dem Laufenden gehalten werden.

Der BVDAK will demzufolge von den Verantwortlichen bei der Gedisa wissen, welche Angebote in Planung sind und welche bereits umgesetzt wurden sowie die bisherigen und die avisierten Teilnehmerzahlen. Zudem fordert der Verband einen Nachweis, warum ausgerechnet die Angebote der Gedisa besser sein sollen als die bereits am Markt etablierten Angebote. Auch fragt sich der BVDAK, warum etablierte Angebote mit dem Gedisa-Angebot ApoConnect kopiert werden. Der Verband sieht hier sogar die Gefahr einer markenrechtlichen Auseinandersetzung, z. B. mit Apocollect.

Warum Gedisa UND NGDA?

Zu guter Letzt wundert man sich bei den Kooperationsapothekern auch darüber, warum es die Gedisa neben der standeseigenen Netzgesellschaft Deutscher Apotheker (NGDA) überhaupt braucht. Die Avoxa-Tochter ist in den Augen des Vorsitzenden Hartmann hocheffizient und mit einer sehr guten Geschäftsführung ausgestattet. „Hier wurde offenbar eine extrem kostenintensive Doppelstruktur etabliert“, so Dr. Stefan Hartmann.

Bei 50 Euro pro Apotheke und Monat mal 36 Monaten und rund 15.000 zahlenden Apotheken könne man Transparenz verlangen und über Strategie und Kostenverlauf detailliert informiert werden, so der BVDAK.

Hartmann: Zweifel auch bei anderen

Hartmann verweist darauf, dass nicht nur im BVDAK Zweifel aufkommen, ob und wann sich die Geschäftsidee für die zahlenden Apotheken rechnen werden. Mit dem Geld anderer lasse sich Vieles entwicklen, so Hartmann. Die Empathie für die Gedisa ist in seinen Augen aufgebraucht. „Jetzt will die zahlende Apothekerschaft endlich einen messbaren Nutzen erkennen.“

Auf die Antworten der Gedisa, wenn sie denn kommen, darf man gespannt sein. Die öffentlich kommunizierten Zweifel des BVDAK dürften aber Wasser auf die Mühlen des Apothekerverbandes Westfalen-Lippe sein. Dieser hatte von Anfang an die fehlende Transparenz zu den Zielen der Gedisa, darunter das Fehlen eines Businessplans, kritisiert.