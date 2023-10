BVDAK: Lauterbach muss weg!

Kioske, Schmalspurapotheken, größere Filialverbünde und vieles mehr – an kreativen Ideen für das Gesundheitswesen mangelt es dem amtierenden Bundesgesundheitsminister nicht. Allerdings kommen diese Ideen bislang bei den Beteiligten nicht gut an. In den Augen des BVDAK zerstört er damit sogar das Gesundheitssystem, das eigentlich als eines der besten weltweit geschätzt werde, heißt es in einer Mitteilung. Allerdings begegnen die politisch Verantwortlichen der chronischen Unterfinanzierung des Systems seit Jahren mit Sparmaßnahmen, kritisiert der Verband. Niemand sollte dies besser wissen als Karl Lauterbach, der seit mehr als 20 Jahren in der Gesundheitspolitik aktiv ist und an zahlreichen Spargesetzen beteiligt war.

Anstatt aber endlich aus den fehlgeschlagenen Sparrunden Lehren zu ziehen, plane Lauterbach weitere Kostenbremsen – Gesundheitskioske als Billig-Varianten zur medizinischen Versorgung und Apothekenfilialen mit stark reduzierten Leistungen, so der BVDAK. „Nachdem Bundesgesundheitsminister Lauterbach das Honorar der Apotheken im Frühjahr weiter gekürzt hatte, kündigte er im September die Einführung einer Parallel-Struktur mit einer Art „Apotheke light“ an. Keine Apotheker in der Apotheke, keine Rezeptur. Das führt zur Versorgungsverschlechterung und der Zerschlagung des flächendeckenden Gesundheitssystems“, so Stefan Hartmann, 1. Vorsitzender des BVDAK. Er erklärt weiter: „Die Vor-Ort-Apotheken stehen unter hohem Kostendruck. Die allgemeinen Kostensteigerungen, für Energie und ganz besonders für das Personal, sind kaum aufzufangen. Wie soll das funktionieren, wenn Lauterbach ‚Abgabestellen‘ zulässt, in denen kein Apotheker anwesend sein muss, die keine Rezepturen herstellen und die keine Nacht- und Notdienste anbieten?“