Am 4. März war Professor Ulrich Jahede vom Präsidium der Deutschen Pharmazeutischen Gesellschaft (DPhG) als alleiniger Kandidat für die Wahl des Präsidenten in der Amtsperiode 2024 bis 2027 benannt worden. Die DPhG-Mitglieder zeigten sich damit zufrieden. In der geheimen Wahl entfielen 96,2 Prozent der Stimmen auf Jaehde, die Wahlbeteiligung lag bei 13 Prozent.