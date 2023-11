Ulrich Jaehde gehört zu den „Professoren des Jahres 2023“

Wie in der ersten Novemberwoche bekannt wurde, ist nun noch ein weiterer Meilenstein hinzugekommen. Beim Wettbewerb der UNICUM Stiftung „Professor des Jahres 2023“ wurde Jaehde in der Kategorie „Medizin/Naturwissenschaften“ mit dem dritten Platz ausgezeichnet. Dieser Preis wird laut Angaben der Veranstalter an solche Professor:innen vergeben, die „ihre Studierenden in besonderer Weise bei der Berufsvorbereitung unterstützen.“ Dies gelte insbesondere für solche, die trotz der coronabedingten Schließung der Hochschulen in den vergangenen Jahren „trotzdem mit Rat und Tat für Ihre Studierenden erreichbar waren. Die den Kontakt zur Berufswelt nicht haben abreißen lassen. Die nicht aufgehört haben, Arbeitgeber auf gute Absolventen und Absolventen auf gute Arbeitgeber hinzuweisen. Und die dafür neue Wege der digitalen Kommunikation entwickelt haben.“ Nach Herrn Professor Theo Dingermann (2009) und Frau Professorin Kristina Friedland (2016) ist Jaehde der dritte Professor aus dem Bereich der Pharmazie, der diese Auszeichnung erhält

Die Plätze eins und zwei in der Kategorie „Medizin/Naturwissenschaften“ gingen an Prof. Dr. Sonja Bröer, Veterinärmedizinerin am Institut für Pharmakologie und Toxikologie der Freien Universität Berlin und Prof. Christian Laforsch, Lehrstuhlinhaber Tierökologie an der Universität Bayreuth.