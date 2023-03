Qualifizierung und Forschung sollen pharmazeutische Dienstleistungen boostern

So gesehen werden Qualifizierung und Forschung wie ein Booster auf die pharmazeutischen Dienstleistungen wirken – davon ist die DPhG überzeugt. Sie verweist aber auch auf die fehlenden Ressourcen für eine stärker patientenorientierte Ausübung des Apothekerberufs. Hier sieht die DPhG den Gesetzgeber in der Pflicht, indem er die administrativen Hürden im Apothekenalltag abbaut und so Ressourcen freisetzt.

Es seien also nicht nur die Apotheken gefordert für eine nachhaltige Implementierung und Weiterentwicklung der pharmazeutischen Dienstleistungen, so die DPhG: „Damit die pharmazeutischen Dienstleistungen sich zu einem wesentlichen Baustein einer zukunftsorientierten Arzneimittelversorgung entwickeln können, müssen Gesundheitspolitik, Universitäten und Standesvertretung mit den Apotheken an einem Strang ziehen.“