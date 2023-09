Apothekenteams bieten niedrigschwellige Gesundheitsinformationen und Beratung an. Dennoch suchen immer mehr Menschen zunächst im Internet Rat, wenn sie Krankheitsanzeichen bei sich entdecken. In einer Analyse hat das Helios Klinikum Berlin-Buch ausgewertet, welche Krankheiten und Symptome in Deutschland besonders oft im Internet gesucht worden sind. Hierfür nutzten die Wissenschaftler Google-Analytics-Daten aus dem Zeitraum Mai 2022 bis Mai 2023. Sie verglichen das Suchvolumen von insgesamt 141 Krankheiten und Symptomen.