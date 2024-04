Allen Personen ab 60 Jahren wird die Gürtelrose-Schutzimpfung mit dem Totimpfstoff Shingrix® seit Dezember 2018 als Standardimpfung empfohlen – ebenso Personen mit einer Grunderkrankung oder Immunschwäche bereits ab 50 Jahren [1].

Im August 2019 rief die Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft (AkdÄ) dazu auf, Nebenwirkungen nach einer Shingrix®-Impfung zu melden. Der AkdÄ waren Fälle berichtet worden, in denen Patient:innen in engem zeitlichem Zusammenhang mit einer Shingrix®-Impfung an Herpes zoster (HZ) erkrankten [2]. Im April 2020 rief das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) dann zur Teilnahme an einer Studie auf, in der geklärt werden sollte, ob es sich in den beschriebenen Fällen tatsächlich um die Reaktivierung des Varizella-Zoster-Virus (VZV) als potenzielle Nebenwirkung von Shingrix® handelt [3].

Über die Ergebnisse dieser Anwendungsbeobachtung wird nun im „Bulletin zur Arzneimittelsicherheit“ (Ausgabe 1, März 2024) berichtet – demnach besteht kein kausaler Zusammenhang zwischen Impfung und Herpes-zoster-Erkrankung: