Allerdings wurden der AkdÄ auch schon Fälle über zoster-artige Hautläsionen berichtet, die in engem zeitlichen Zusammenhang nach einer Impfung mit Shingrix® aufgetreten sind – also nach der Impfung gegen Herpes Zoster. Auch wenn der kausale Zusammenhang auch in diesem Fall (noch) nicht erwiesen ist, wurde speziell in diesem Zusammenhang bereits über mögliche Pathomechanismen nachgedacht: Da es sich bei der Shingrix®-Impfung um eine rekombinanten Untereinheiten-Impfstoff handelt, kann sie – anders als ein Lebendimpfstoff – nicht unmittelbar einen HZ hervorrufen. Vorausgesetzt also, dass es sich tatsächlich in einigen Fällen um einen HZ handelt, sei aber denkbar, dass CD4-positive T-Lymphozyten VZV-Reservoirzellen (Varizella-Zoster-Virus) angreifen und Mechanismen aufheben, die den Latenzzustand stabilisieren.

Das PEI hat im März 2020 eine Beobachtungsstudie zu der Frage nach einem Zusammenhang von HZ und Shingrix®-Impfung begonnen – das Ende war für April 2021 geplant, veröffentlicht sind die Ergebnisse noch nicht. Das Thema einer möglichen Reaktivierung des Varizella-Zoster-Virus nach Impfungen wird also erforscht, bis man wirklich eindeutige Aussagen treffen kann, wird es aber wohl noch etwas Zeit brauchen. Und: So interessant die Fragestellung aus wissenschaftlicher Sicht ist, sie sollte nicht dazu verleiten, sich deshalb nicht impfen zu lassen.