„Bernd Rademacher hat die AVWL-Geschäftsstelle mitten in der Corona-Pandemie übernommen und das Team mit ruhiger Hand durch diese Zeit geführt“, resümiert der AVWL-Vorstandsvorsitzende Thomas Rochell. „Gemeinsam mit Vorstand, Beirat und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist er die großen Herausforderungen angegangen, vor denen die Apotheken vor Ort derzeit stehen. Wir danken ihm ganz herzlich für sein großes Engagement und wünschen ihm für die neue Aufgabe alles erdenklich Gute“, sagt Rochell.

„Ich danke Vorstand und Beirat sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren“, wird Rademacher in der Mitteilung zitiert. „Der Entschluss ist mir nicht leicht gefallen, denn ich habe sehr gern mit diesem großartigen AVWL-Team zusammengearbeitet“, betont er demnach. „Doch nun wartet eine neue spannende und herausfordernde Aufgabe auf mich, der ich mich gern stellen möchte. Ich werde Sie alle in positiver Erinnerung behalten und danke für den gemeinsamen Weg und das Vertrauen in den letzten drei Jahren.“

Bis ein Nachfolger für Rademacher gefunden ist, steht laut AVWL Christian Sedlmeier, Leiter des Geschäftsbereichs Recht, als Ansprechpartner zur Verfügung.