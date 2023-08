Mit Blistern gegen Fehlmedikationen

Auf diese Weise will das Start-up nicht nur die zeitaufwändige und fehleranfällige Sortierung von Pillen per Hand und das oft anspruchsvolle Medikations- und Rezeptmanagement einfacher gestalten. Außerdem können so nach Meinung der Hellomed-Macher die Therapietreue gesteigert und Fehlmedikationen vermieden werden.

In dem Zusammenhang verweist das Handelsblatt auf Studien, wonach in Deutschland bis zu 250.000 Krankenhauseinweisungen jährlich auf Fehlmedikationen zurückzuführen seien. Geschätzt werde, dass zudem pro Jahr zwischen 16.000 und 25.000 Todesfälle in Zusammenhang mit Wechselwirkungen von parallel eingenommenen Medikamenten stehen. Betroffen seien vor allem ältere Menschen: Laut Bundesgesundheitsministerium nehmen 30 bis 40 Prozent der Menschen, die über 65 Jahre alt sind, täglich mindestens vier Arzneimittel ein.

An dieser Stelle weist der BPAV darauf hin, dass sich die Verblisterung bei der Medikamentengabe über die Jahre als zuverlässige und sichere Versorgungsform etabliert habe.