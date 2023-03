Just Check It: Ein Ding, das wächst

Dass Just, 57, gerade in diesem digitalen Metier tätig geworden ist, liegt wohl auch an seinen Branchenerfahrungen: Viele Jahre war der Betriebswirt in den Vorstandsetagen des Pharmagroßhändlers Noweda und der Apothekenkooperation Easy tätig. Er kennt sich also aus mit den Bedürfnissen und Nöten der Apotheken, der Bürokratie, dem wirtschaftlichen Druck und dem Apothekensterben. „Ich wollte mit einer digitalen Lösung der Branche Unterstützung anbieten“, so Just. „Das war die Grundidee für Just Check It.“