Seit wenigen Jahren etablieren sich zunehmend spezifisch auf das Immunsystem wirkende Substanzen zur Behandlung der Myasthenia gravis, die sich durch einen schnellen Wirkeintritt und ein günstiges Nutzen-Nebenwirkungs-Profil auszeichnen [7]. So steht seit 2017 mit Eculizumab (Soliris®)der erste Inhibitor des Komplementfaktors C5 zur Verfügung, der bei der Pathogenese der MG eine wichtige Rolle spielt [4]. Im September 2022 wurde mit Ravulizumab (Ultomiris®)eine Weiterentwicklung von Eculizumab zur Behandlung der generalisierten MG zugelassen [8]. Der wesentliche Unterschied zwischen den beiden Präparaten liegt in der deutlich längeren terminalen Halbwertszeit des Ravulizumab von 49,7 statt 11,3 Tagen bei Eculizumab. Dadurch kann das Therapieintervall in der Erhaltungstherapie von zwei auf acht Wochen verlängert werden. Seit dem Jahr 2022 wird auch der monoklonale Antikörper Efgartigimod (Vyvgart®) angeboten. Der Wirkstoff blockiert den neonatalen Fc-Rezeptor (FcRn), der verschiedene Funktionen beim Transport und Recycling von IgG hat. Bindet der neonatale Fc-Rezeptor an IgG, so wird der Abbau des Antikörpers verhindert. Wenn Efgartigimod wiederum den neonatale Fc-Rezeptor blockiert, ist körpereigenes IgG nicht mehr vor dem Abbau geschützt – dadurch sinken auch die Plasmaspiegel der Autoantikörper gegen die Acetyl­cholin-Rezeptoren. Efgartigimod ist der erste verfügbare Wirkstoff dieser Substanzklasse.

Im Rahmen der MycarinG-Studie wurde mit Rozanolixizumab (vorgesehener Handelsname Rystiggo®) nun ein weiterer FcRn-Inhibitor untersucht [9]. An der Multicenter-Studie der Phase III nahmen insgesamt 200 erwachsene Patientinnen und Patienten teil, die an generalisierter Myasthenia gravis erkrankt waren und einen MG-ADL-Score (Myasthenia Gravis Activities of Daily Living) von ≥ 3 aufwiesen. Anders als bei Efgartigimod wurden aber nicht nur Betroffene mit AChR-Autoantikörpern, sondern auch solche mit MuSK-Autoantikörpern eingeschlossen. Nach Randomisierung im Verhältnis 1 : 1 : 1 erhielten die Studienteilnehmerinnen und -teilnehmer über sechs Wochen Rozanolixizumab-Infusionen (7 mg/kg oder 10 mg/kg, einmal wöchentlich, subkutan) oder stattdessen Placebo. Im Ergebnis besserte sich der MG-ADL-Score bis Tag 43 (primärer Endpunkt) unter 7 mg Rozanolixizumab/kg Körper­gewicht um 3,37 Punkte und unter 10 mg Rozanolixizumab/kg um 3,4 Punkte, während unter Placebo nur eine Ver­besserung von 0,78 Punkten erreicht wurde (jeweiliges p < 0,0001). Die Rate der schwerwiegenden behandlungs­bedingten Nebenwirkungen betrug in der Gruppe mit 7 mg Rozanolixizumab/kg 8%, mit 10 mg Rozanolixizumab/kg 10% und in der Placebogruppe 9%. Todesfälle traten nicht auf. Rozanolixizumab führte somit bei generalisierter Myasthenia gravis zu klinisch bedeutsamen Verbesserungen und wurde gleichzeitig gut vertragen, wobei auch die Gruppe mit MuSK-Autoantikörpern von der Behandlung profitieren konnte. Damit bietet der FcRn-Modulator eine potenzielle Therapieoption für eine breite Gruppe von MG-Patientinnen und -Patienten.

Ein neuer Therapieansatz bei der generalisierten Myasthenia gravis ist auch Zilucoplan, ein Inhibitor des Komplementfaktors C5. Im Gegensatz zu den Komplementinhibitoren Eculizumab und Ravulizumab ist Zilucoplan jedoch kein monoklonaler Antikörper, sondern ein makrozyklisches Peptid und wird auch nicht als intravenöse Infusion, sondern subkutan verabreicht. Die Wirksamkeit und Sicherheit der Substanz wurden in der RAISE-Studie untersucht [10]. In die Multicenter-Studie der Phase III waren 174 erwachsene Patientinnen und Patienten mit generalisierter, AChR-Autoantikörper-positiver Myasthenia gravis eingeschlossen, die einen MG-ADL-Score von ≥ 6 aufwiesen. Diese erhielten nach Randomisierung im Verhältnis 1 : 1 über zwölf Wochen Zilucoplan (0,3 mg/kg, einmal täglich, subkutan als Selbstinjektion) oder stattdessen Placebo. Unter Zilucoplan sank der MG-ADL-Score signifikant um 4,39 Punkte im Vergleich zu 2,30 Punkten unter Placebo (p = 0,0004). Schwere therapiebedingte Nebenwirkungen und schwere Infektionen traten in beiden Gruppen etwa gleich häufig auf. Es kam zu keinen behandlungs­bedingten Todesfällen. Zilucoplan befindet sich in der Zulassung und könnte damit eine neue, gut wirk­same und verträgliche Behandlungsoption für Patientinnen und Patienten mit AChR-Autoantikörper-positiver generalisierter Myasthenia gravis sein.