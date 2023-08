Wie kam die Zusammenarbeit mit Hexal / 1 A Pharma zustande?

Dan Ma: Wir haben bereits vor zwei Jahren erste Gespräche geführt. Allerdings war damals die Zeit noch nicht reif und wir hatten gemeinsam noch nicht das ideale Set-up für eine Partnerschaft gefunden.

Im März 2023 haben wir einen zweiten Anlauf genommen und dieses Mal ist der Funke auf Anhieb übergesprungen. Vom ersten Gespräch bis zum Roll-out haben wir weniger als vier Monate gebraucht. Das ging nur, weil wir von beiden Seiten gemeinsam Vollgas gegeben haben.

Für uns sind Partnerschaften mit innovativen Start-ups im Digital-Health-Umfeld eine wichtige strategische Säule, um die digitale Transformation des Gesundheitssystems in Deutschland aktiv mitzugestalten.

Rob Neeter : Außerdem haben aus meiner Sicht zwei wesentliche Aspekte den Erfolg der Zusammenarbeit ausgemacht: eine übereinstimmende Vision und der kulturelle Fit. Beide Parteien haben das Patientenwohl im Fokus und sehen die Apotheke vor Ort als wichtigsten Partner, um neben der Bereitstellung von hochwertigen Medikamenten, auch die Therapietreue und damit den Behandlungserfolg zu verbessern. Und dank der längeren und intensiveren Betreuung des Patienten aus der Apotheke heraus wird auch deren Position für die Zukunft gestärkt.

Worin besteht die Zusammenarbeit konkret?

Rob Neeter: Ich habe Careanimations 2016 gemeinsam mit meiner Geschäftspartnerin in den Niederlanden mit dem Ziel gegründet, Apotheken vor Ort zu helfen, Patienten besser über ihre Medikamente zu informieren und bei der korrekten Anwendung von Medikamenten zu unterstützen. Heute ist unsere Lösung flächendeckend in den Niederlanden etabliert. Apoclip wird dort von fast allen Apotheken vor Ort (96 %) und Krankenhäusern (70 %) eingesetzt. Um Apoclip in einem Markt wie Deutschland und den fast 18.000 Apotheken anzubieten, braucht es einen starken Partner – das war uns von Anfang an klar.

Volker Balles: Wir pflegen bei Hexal starke und etablierte Beziehungen zu unseren Apothekenkunden sowie zu allen wichtigen Einkaufsgemeinschaften, Kooperationen und Großhändlern. Neben dem Vertrieb unserer Produkte, beschäftigen wir uns jeden Tag damit, nach Lösungen für unsere Kunden zu suchen, die eine Erleichterung im Apothekenalltag und eine Unterstützung in der Patientenaufklärung ermöglichen können.

Mit Apoclip hat Careanimations einen entsprechenden Service geschaffen. Er unterstützt die Apotheke vor Ort dabei, dass deren Patienten Medikamente besser verstehen und langfristig richtig anwenden. Folglich wird unser Vertriebs-Team diesen Service in ihren Gesprächen den Apotheken vorstellen.

Rob Neeter: Wir sind sehr glücklich über die Zusammenarbeit mit Hexal / 1 A Pharma, auch deshalb, weil sie uns die vertriebliche Unterstützung bietet bei gleichzeitig vollkommener, unternehmerischer und inhaltlicher Unabhängigkeit.

Langjährige strategische Partnerschaft geplant

Auf welchen Zeitraum ist die Zusammenarbeit angelegt?

Volker Balles: Wir sehen die Kollaboration mit dem Careanimations-Team als eine langjährige strategische Partnerschaft an.

Es gibt noch viele weitere Synergien und spannende Ansatzpunkte, welche einen Zusatznutzen für die Apotheke vor Ort bieten könnten. Wichtig ist zum jetzigen Zeitpunkt jedoch, dass wir uns zunächst darauf konzentrieren, die Apotheken über das Serviceangebot und den Nutzen von Apoclip für sie und ihre Kunden aufzuklären.

Thomas Hofmann: Aufgrund der Größe der Herausforderung, der Dimension und der Komplexität des deutschen Apothekenmarkts ist die Zusammenarbeit langfristig angelegt. Gemeinsam wollen wir die Apotheken vor Ort dauerhaft unterstützen, aber auch Erkenntnisse sammeln und eng mit den Apotheken zusammenarbeiten, um Apoclip weiter auszubauen und an die immer wechselnden Bedürfnisse in Deutschland noch besser anzupassen.

Was versprechen Sie sich davon?

Dan Ma: „Wir versorgen Deutschland“ ist unsere Mission. Unser Anspruch als Generika-Marktführer ist nicht nur, Arzneimittel zu produzieren, sondern einen aktiven Beitrag zur Patientenversorgung zu leisten und Patienten in ihrer Gesundheitskompetenz zu stärken, um einen optimalen Therapieerfolg durch richtige Anwendung unserer Arzneimittel zu erzielen. Gemeinsam mit Careanimations wollen wir den Service von Apoclip in den Apotheken in Deutschland bekannter machen, damit möglichst viele Apotheker vor Ort und ihre Patienten von den Vorteilen profitieren.

Thomas Hofmann: Gemeinsam mit Hexal / 1 A Pharma wollen wir die mit 50 Prozent sehr niedrige Therapietreue der Patienten verbessern, denn rund 64 Prozent der deutschen Erwachsenen haben Schwierigkeiten zu verstehen, warum und wie sie ihre Medikamente anwenden müssen [1]. Darüber hinaus verstehen über fünf Millionen Menschen in Deutschland kaum oder kein Deutsch. Für sie ist die Situation noch viel schwieriger, genauso wie für deren Apotheker.

Apotheken vor Ort spannen ein einzigartiges Versorgungsnetz über Deutschland. Ihre zugängliche, geografische Erreichbarkeit ist oft sogar besser als die von Hausarztpraxen. Patienten vertrauen dem Urteil und Rat der Apotheker und des pharmazeutischen Personals. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, diese Situation über die Apotheken vor Ort mit Apoclip anzugehen.

Volker Balles: Das alles ist im Sinne der Stärkung der Gesundheitskompetenz der Patienten, einer verbesserten Therapietreue mit besseren Ergebnissen und folglich eines geringeren Kostendrucks für das Gesundheitssystem.