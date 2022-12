Verstehen Sie die Beipackzettel?

Laut Pressemeldung wird das Angebot in den Niederlanden sehr gut angenommen: Dort werden die Videos von fast allen Apotheken (96 Prozent) und Krankenhäusern (70 Prozent) eingesetzt. Seit Herbst 2022 bietet Careanimations die Erklärfilme auch in Deutschland unter dem Namen Apoclip an. Für das Komplettpaket bezahlen Apotheken als Jahreslizenz anlässlich der Markteinführung einen Sonderpreis von 899 Euro, teilt die Pressestelle auf Anfrage mit. Darin enthalten sind alle vorhandenen Module in zwei Sprachen (Deutsch & Türkisch) sowie das Modul „Inhalationsinstruktion“ (im Rahmen der pharmazeutischen Dienstleistungen) und alle Softwareupdates.