Im zehnten Fall unserer Serie „Medikation in der Lupe“ geht es um eine 74-jährige Patientin, die unter verschiedenen Grunderkrankungen leidet, darunter Diabetes mellitus Typ 2, Bluthochdruck, Vorhofflimmern, chronische Bronchitis/COPD und Schilddrüsenunterfunktion. Vor ca. zehn Jahren erlitt sie einen Schlaganfall. Als aktuelle Beschwerden gibt sie trockene Augen, Blähungen und Durchfälle sowie Herzrasen und Schlafstörungen an. Sie fühlt sich mit ihrer Medikation überfordert und hat Probleme sich an die Einnahmevorschrift zu halten. (Alle weiteren Details zum Fall finden Sie hier)

Und jetzt sind Sie gefragt: Wie würden Sie vorgehen, um die Probleme in den Griff zu bekommen? Ihren Lösungs­ansatz können Sie dann heute Abend mit der Autorin des Falls, Apothekerin Dr. Isabel Waltering vom Institut für Pharmazeu­tische und Medizinische Chemie Münster, diskutieren. Sie wird ihrerseits einen Lösungsansatz vorstellen. Beginn ist um 20:00.

