Erweiterte Medikationsberatung ist eine der neuen pharmazeutischen

Dienstleistungen, die Apotheken ihren Patientinnen und Patienten mit

Polymedikation anbieten können. Herzstück ist eine Medikationsanalyse.

Sie ist die Basis für das Erkennen und Lösen von arzneimittelbezogenen

Problemen. Neben einem strukturierten Vorgehen ist detektivischer Spürsinn

gefragt. Mit unserer neuen crossmedialen Serie „Medikation unter der

Lupe“ fordern wir diesen Spürsinn heraus.

Einmal im Monat werden wir in der DAZ und auf DAZ.online einen Fall vorstellen und Anregungen für Lösungen geben. Dann sind Sie gefragt. Wie würden Sie vorgehen, um die Probleme in den Griff zu bekommen? Ihren Lösungsansatz können Sie dann in einem Webinar mit unseren Autorinnen und Autoren diskutieren, die ihrerseits einen Vorschlag präsentieren werden.