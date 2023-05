Unsere Serie „Medikation unter der Lupe“ geht in die achte Runde. Im aktuellen Fall geht es um eine 81-jährige Dialysepatientin, die eine Medikationsberatung bei Polymedikation in Anspruch nimmt. Wie würden Sie vorgehen, um ihre Probleme in den Griff zu bekommen? Ihren Lösungsansatz können Sie am heutigen Mittwochabend im Webinar mit unserer Expertin Apothekerin Ina Richling PharmD diskutieren.