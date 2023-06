Tipps und Tricks für die Medikationsanalyse – Fall 9

Einmal im Monat stellen wir in der DAZ und auf DAZ.online einen Patientenfall vor und geben Anregungen für Lösungen. Im aktuellen Fall geht es um eine Patientin mit schmerzenden Beinen und Mundtrockenheit. Wie würden Sie vorgehen, um die Probleme in den Griff zu bekommen? Ihren Lösungs­ansatz können Sie am morgigen Mittwoch in einem Webinar mit unserer Autorin, Dr. Dorothee Dartsch, diskutieren.,