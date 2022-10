In unserer neuen crossmedialen Serie „Medikation unter der Lupe“ stellen wir einmal im Monat in der DAZ und auf DAZ.online einen Fall vor und geben Anregungen für Lösungen.

Im zweiten Fall geht es um einen betagten Patienten mit Schwindel, den Vater von Frau M.. Sie kommt in die Apotheke, um für ihn Vertigoheel zu holen, nachdem sie davon im Radio gehört hat. Ihrem Vater sei immer wieder schwindelig, und obwohl er schon diese Herztropfen auf Empfehlung der Nachbarin nehme, werde es nicht besser. Außerdem habe sie vom neuen „Pillencheck“ in der Apotheke gelesen und nun fragt sie sich, ob das nicht

auch etwas für ihren Vater sei.

Wenn wir nun Ihren Spürsinn geweckt haben, finden Sie alle weiteren Details in der aktuellen DAZ. Dann sind Sie gefragt. Wie würden Sie vorgehen, um die Probleme in den Griff zu bekommen? Ihren Lösungsansatz können Sie in einem Webinar mit unseren Autorinnen und Autoren diskutieren, die ihrerseits einen Vorschlag präsentieren werden.