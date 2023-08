Pharmazeutische Produkte öfter Ziel von Ladungsdiebstählen von Lastwagen

Textilien und Zigaretten sind nicht mehr so gefragt. Diebe, die sich an die Ladungen von Lastwagen heranmachen, haben es immer häufiger auf chemische und pharmazeutische Produkte abgesehen. Das teilte der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft am Donnerstag mit. Grund hierfür könnten laut Verband die globalen Lieferengpässe sein.