Kinder mit Harnwegsinfekt – kurze Antibiose einen Versuch wert?

In einer multizentrischen, randomisierten, doppelblinden, placebokontrollierten Nichtunterlegenheitsstudie ver­glichen Wissenschaftler eine orale Kurzzeit-Antibiose (fünf Tage) mit der Standardtherapie (zehn Tage) bei 693 Kindern im Alter von zwei Monaten bis zehn Jahren, die nach fünf Tagen antimikrobieller Therapie eine klinische Besserung zeigten (keine Symptome einer Harnwegsinfektion, fieberfrei). Die Kinder erhielten sodann entweder für fünf weitere Tage ihr Antibiotikum oder Placebo. Primärer Endpunkt war das Therapieversagen, das heißt das Auftreten einer Harnwegsinfektion zwischen Tag sechs und einer erneuten Vorstellung an Tag elf bis 14. Bei den Antibiotika in der Studie handelte es sich um Amoxi­cillin-Clavulansäure, Cefixim, Cef­dinir (in Deutschland nicht erhältlich), Cephalexin oder Trimethoprim-Sulfamethoxazol.