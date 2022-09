Laut Leitlinie sollten zur Therapie einer unkomplizierten Zystitis im Kindes- und Jugendalter prinzipiell keine hochwirksamen Reserveantibiotika eingesetzt werden. Gemeint sind damit z.B. Ciprofloxacin und Cephalosporine der Gruppe 2 oder 3 (z.B. Ceftriaxon, Cefotaxim oder Ceftazidim). Cefaclor ist laut Leitlinie ein Oralcephalosporin der Gruppe 1 (und gilt zur kalkulierten Therapie der Pyelonephritis als weniger geeignet als die Oralcephalosporine der Gruppe 3). Gegen Cefaclor sollen bei E. coli derzeit jedoch noch geringere Resistenzraten als gegen Trimethoprim bestehen. Deshalb kann es eine Alternative zu TMP sein – in Gebieten mit hoher Resistenzrate gegen TMP. Außerdem ist Cefaclor in den ersten Lebenswochen eine Alternative zu Trimethoprim und Nitrofurantoin. Denn beide sind in dieser Altersphase nicht zugelassen. Allerdings ist im Säuglingsalter an die relativ hohe Inzidenz von Enterococcus faecalis zu denken. Dieser Keim ist natürlicherweise resistent gegenüber Cephalosporinen, Cefaclor also wirkungslos.

Zur Prophylaxe sollten Cephalosporine laut Leitlinie jedenfalls nicht oder nur „äußerst zurückhaltend“ eingesetzt werden. Als problematisch gilt der Einfluss der Cephalosporine auf die Selektion von ESBL (Extended Spectrum Beta-Lactamase) – produzierenden Bakterien, deren Anteil bei kindlichen HWI laut Leitlinie beunruhigend zunimmt.