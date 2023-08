Laut der Mitteilung werden im Winter typischerweise höhere TSH-Werte gemessen als im Sommer. „TSH hat eine so hohe biologische Variabilität, die wir jahrelang nicht berücksichtigt haben“, wird Dr. Joe El-Khoury zitiert, „wir müssen das, was wir für normal hielten, neu überprüfen.“ El-Khoury ist unter anderem außerordentlicher Professor für Labormedizin an der „Yale University School of Medicine“. Ausführlich äußert er sich zu der Problematik in einem Brief, der im März im Journal „Clinical Chemistry“ veröffentlicht wurde.

Darin macht er auf eine Studie aufmerksam, die im „Journal of the Endocrine Society“ erschienen ist. Diese Studie demonstriere an rund 7000 gesunden japanischen Teilnehmer:innen, mit der Jahreszeit schwankende TSH-Werte. Demnach erreichen die TSH-Werte im Januar und Februar auf der Nordhalbkugel ihren Höhepunkt, während sie von Juni bis August am niedrigsten sind. Es sei eine Änderung von fast zwei Einheiten möglich (5,2 mU/l bis 3,4 mU/l). Freies Thyroxin (fT4) habe sich dabei im Gegensatz zu TSH als relativ stabiler Wert erwiesen.

El-Khoury gibt zudem zu bedenken, dass auch das Alter, das Geschlecht, die Tageszeit und verschiedene Erkrankungen das TSH vorübergehend erhöhen können. Als Fazit rät El-Khoury dazu, sich bei leicht erhöhten TSH-Werten nach zwei bis drei Monaten erneut testen zu lassen, bevor Levothyroxin verordnet wird [2,3,4].