L-Thyroxin doch nicht für immer und ewig?

Viele dieser Patienten nehmen die Hormone schon seit Jahrzehnten ein. Dabei haben sich einige Empfehlungen zur Therapie von Schilddrüsenerkrankungen mittlerweile ins Gegenteil umgekehrt. Feldkamp nennt ein Beispiel: „Vor 40 Jahren wurden alle Schilddrüsenknoten per se mit Hormonen behandelt, um deren Wachstum zu unterdrücken. Der Nutzen dieser Strategie ist jedoch nur begrenzt. Heute würde man erst beobachten und Schilddrüsenhormone, wenn überhaupt, nur vorübergehend oder in Kombination mit Jod einsetzen.“ Die steigenden Verordnungszahlen zeigen jedoch: Ist die Hormon-Therapie jedoch erst einmal angesetzt, wird meist nur noch die Dosierung korrigiert. „Dabei muss jede Therapie in Abständen kritisch hinterfragt werden, spätestens bei einem Arztwechsel“, betont Feldkamp.