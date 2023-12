TSH im Wechsel der Jahreszeiten

Zu wohl keinem anderen Hormon wird in der öffentlichen Apotheke so häufig beraten wie zu L-Thyroxin (Levothyroxin) – das gilt spätestens seit 2018, als die Zulassungsinhaber begannen, die Hilfsstoffzusammensetzung zu ändern. Aber auch bezüglich Wechselwirkungen werden zu L-Thyroxin häufiger Beratungsgespräche geführt. 2023 wurde dabei besonders die Aufmerksamkeit für Biotin, aber auch Johanniskraut-Extrakte und Protonenpumpeninhibitoren geschärft. Zudem wurde diskutiert, wann und in welchem Ausmaß Schilddrüsenhormone wirklich eingenommen werden müssen, vor allem wenn es um eine latente Hypothyreose geht. So kann eine therapeutisch verursachte Hyperthyreose sowie eine Hypothyreose mit einem signifikant erhöhten Risiko für kardiovaskuläre Mortalität einhergehen.