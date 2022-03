In bestimmten Lebensphasen muss die Schilddrüsenfunktion besonders sorgfältig überwacht werden, beispielsweise bei Kinderwunsch und in der Schwangerschaft. Da die Jodversorgung in Deutschland nicht optimal ist, wird der Bedarf von 250 µg pro Tag nicht gedeckt, eine Substitution ist notwendig. Bei Frauen, die bereits wegen einer Hypothyreose L-Thyroxin erhalten, steigt der Bedarf etwa um ein Drittel. Zu wenig Schilddrüsenhormon in der Schwangerschaft erhöht beispielsweise das Risiko für Fehl-, Früh und Totgeburten. Studien zeigen auch, dass eine latente Hypothyreose der Mutter die Intelligenz der Kinder vermindert. Dabei sollte laut Janßen bedacht werden, dass die kindliche Hirnentwicklung bereits zwischen der fünften und achten Schwangerschaftswoche beginnt. Eine Hormonsubstitution danach käme daher bereits zu spät.

Für das höhere Lebensalter ist nicht nur der weite TSH-Referenzbereich typisch. Schilddrüsenfunktionsstörungen treten ab einem Alter von 65 Jahren häufiger auf und stehen im Zusammenhang mit weiteren Erkrankungen. So ist beispielsweise bei Hypothyreose eine Verschlechterung von Osteoporose oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen möglich. Ein höherer TSH-Wert kann dagegen lebensverlängernd wirken.