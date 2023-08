Ab Oktober kann man an der Hochschule Trier am Umwelt-Campus Birkenfeld „Biopharmazeutische Arzneimittelherstellung“ auf Bachelor studieren – eine Pressemitteilung der Uni vom Dienstag stellt erfolgreichen Absolvent:innen „zahlreiche Jobangebote“ in Aussicht, „bei exzellenten Verdienstmöglichkeiten“. Denn: „Der Studiengang vermittelt genau die Kenntnisse, die sich ein produzierendes Pharmaunternehmen von Berufseinsteiger*innen wünscht.“ Den Studierenden wird die Wahl zwischen einer klassischen oder einer dual praxisintegrierten Variante gegeben.

Der Bachelorstudiengang dauert sieben Semester und ist berufsqualifizierend aufgebaut. Im dualen Studienmodell gibt es neben dem Studium eine Ausbildung in einem Unternehmen. Grundlage dafür ist die Kooperation mit Industriepartnern. Entwickelt wurde das Konzept mit der Bayer AG.

2025 soll zudem ein Master-Studiengang „Reinraum-Technologie bei der Arzneimittelherstellung“ starten. Nach drei Semestern und erfolgreichem Abschluss des „Master of Engineering“ sei man bereit für „berufliche Tätigkeiten als Führungskraft bei der Planung, dem Betrieb und der Optimierung (bio-) pharmazeutischer Anlagen“.