Aus „Baby und Familie“ wird „Eltern“

Bei dem von RTL übernommen Hamburger Medienhaus Gruner + Jahr werden nicht zur hunderte Stellen gestrichen, sondern auch zahlreiche Magazine eingestellt oder verkauft. Eines der Blätter, die in gedruckter Form eingestellt werden sollte, ist „Eltern“. Lediglich das digitale Angebot des Elternmagazins sollte fortgeführt werden.

Nun gibt es für „Eltern“ aber doch eine Zukunft, und zwar in der Apotheke unter dem Dach von Wort & Bild. Wie das Unternehmen am gestrigen Donnerstag mitteilte, hat es die Markenrechte von Gruner + Jahr lizenziert. Das Elternmagazin aus dem Wort & Bild-Portfolio „Baby und Familie“ soll unter der neuen Marke weitergeführt werden. In diesem Zuge ist auch eine Neugestaltung angedacht.

Ab Oktober soll das neue Magazin dann in den Apotheken erhältlich sein. Die Vermarktung für das neue Magazin werden der Mitteilung zufolge der Wort & Bild Verlag und die ebenfalls zu RTL Deutschland gehörende Ad Alliance übernehmen. Das Digital-Angebot will Gruner + Jahr selbst fortführen, ebenso die kostenlosen Elternmagazine „Schwangerschaft & Geburt“ und „Die ersten Jahre“, die in Arztpraxen und Kliniken erscheinen.