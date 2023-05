Das ist schiefgelaufen: Einem Teil der letzten Ausgabe der Apotheken Umschau war ein Werbeflyer beigelegt, der so gar nicht dem Selbstverständnis der beliebten Kundenzeitschrift entspricht. Die Vertriebsleitung des Wort & Bild-Verlages räumt in einem Brief an die mit dieser kritisch bestückten Ausgabe belieferten Apotheken ein, dass die Beilage „nicht unseren Grundsätzen entspricht“.

Es geht um einen Flyer des Unternehmens iatroVision für sein Produkt Lidperfect. „Jetzt neu in Ihrer Apotheke“, heißt es. So weit, so gut. Doch es wird ein Kennenlernrabatt angeboten – und zwar, wenn das Produkt im eigenen Online-Shop oder über die Versandapotheke Sanicare bezogen wird. Das kann nicht im Sinne der Apotheken sein, die die Umschau für gutes Geld ihren Kunden kostenlos anbieten.