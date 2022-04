Finanzinvestoren kaufen immer mehr Arztpraxen

Arztpraxen können internationalen Finanzinvestoren gehören, ohne dass dies am Praxisschild zu erkennen ist. Dies wird immer häufiger, und auch das öffentliche Interesse an Praxen in Investorenhand nimmt zu – so am vorigen Donnerstag in einem Fernsehbeitrag des NDR-Magazins „Panorama 3“. Durch den Einfluss von Investoren fürchtet der Virchowbund steigende Behandlungskosten und fordert darum mehr Transparenz. Zusätzliche Argumentationshilfe bietet eine neue Studie des IGES-Instituts.