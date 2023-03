In einigen Punkten geht der Plan von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) den Enthusiasten aber nicht weit genug. Das zeigt sich gleich in der ersten These. So wird die Absicht, das E-Rezept zum 1. Januar 2024 zu einem verbindlichen Standard in der Arzneimittelversorgung zu machen, begrüßt. Damit muss aber in den Augen der Enthusiasten eine bundesweit verpflichtende Nutzung des elektronischen Rezepts durch alle Heilberufsangehörigen einhergehen.

In der zweiten These geht es um die Information der Patient:innen. „Das E-Rezept ist ein Beispiel für misslungene, ja nicht vorhandene Kommunikation“, meint König. Es brauche eine orchestrierte Kommunikation. Das könne man nicht den Leistungserbringern überlassen. Der These zufolge müssen die Krankenkassen am 1. Juli 2023 eine wirksame, nutzer- und nutzenorientierte Kommunikation starten und Versicherte gründlich über das E-Rezept, seine Vorteile und Einsatzmöglichkeiten informieren.