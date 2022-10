Auch die MHRA weist auf die zwei verschiedenen – und in ihrem Verhältnis zueinander wechselnden – Phasen in den Präparaten mit verzögerter Freisetzung hin. Deshalb – und weil Patient:innen unterschiedlich stark auf Methylphenidat ansprechen – müssten oftmals mehrere Präparate ausprobiert werden, bis eines gefunden wird, das zu den individuellen Patient:innen passt. Die Umstellung auf eine andere Formulierung könne also dazu führen, dass sich das Symptommanagement ändert – und zwar zu für die Patient:innen wichtigen Tageszeiten. Zu beachten seien bei einem Wechsel

die verschiedenen Dosierungen,

das Verhältnis von sofort freigesetzter Menge zu verzögert freigesetztem Wirkstoff,

die Art des Freisetzungsmechanismus,

die Pharmakokinetik,

die Zeitprofile der Plasmakonzentration und die Bioverfügbarkeit sowie

insbesondere die Abhängigkeit von der Einnahme mit oder ohne Nahrung.

Muss ein Präparat also wirklich gewechselt werden, sei eine Dosisanpassung wahrscheinlich notwendig und Patient:innen zudem ausdrücklich auf den Wechsel und die möglichen Folgen hinzuweisen. Die MHRA rät deshalb auch dazu, Methylphenidat-Präparate mit dem Markennamen und nicht nur als Wirkstoff zu verordnen.