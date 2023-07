Salbutamol ist derzeit von einigen Anbietern in der Apotheke schwer zu bekommen. Vergangene Woche wurde jedoch Besserung ab dem Monat August versprochen. So besteht für das Sultanol Dosier-Aerosol beispielsweise seit dem 19. Juni ein Engpass, der noch bis zum Jahresende andauern soll. Zulassungsinhaber Glaxo Smith Kline (GSK) informierte aber, dass zwischenzeitlich wieder „sehr eingeschränkt Packungen in deutscher Aufmachung verfügbar“ sind (Einzel- und Mehrfachpackungen) und dass zudem ab August Einzelpackungen in französischer Aufmachung verfügbar sein werden.

Auch für Salbutamol AL Inhalat und Salbuhexal Fertiginhalat (keine Dosieraerosole) soll ab August laut Engpass-Liste des BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte) kein Lieferengpass mehr bestehen.