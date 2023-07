Obwohl die Corona-Pandemie vorbei ist, sind die Auswirkungen noch immer spürbar. Aufgrund der gestiegenen Nachfrage gab es bereits Lieferengpässe bei verschiedenen Arzneimitteln, nun betrifft es auch Sultanol® Dosieraerosol. Der Hersteller GlaxoSmithKline (GSK) informiert derzeit in einer AMK-Meldung, dass aktuell alle drei Packungsgrößen nicht verfügbar sind. Es ist keine Entspannung in Sicht. GSK arbeite intensiv daran, die teilweise Lieferfähigkeit von Sultanol auf dem deutschen Markt kurzfristig wiederherzustellen.

Bedarf kann auch 2024 nicht gedeckt werden

„Die weltweite Nachfrage nach Sultanol® Dosieraerosol [...] ist aufgrund des deutlichen Anstiegs nach der Corona-Pandemie so hoch, dass wir den üblichen Bedarf an Sultanol® Dosieraerosol in Deutschland bis Ende 2023 und voraussichtlich auch im Jahr 2024 nur begrenzt decken können“, heißt es seitens des Herstellers GSK.

Was ist Sultanol?

Sultanol Dosieraerosol wird zur Behandlung von Atemwegserkrankungen eingesetzt, insbesondere zur Linderung von Asthma bronchiale und chronisch obstruktiver Lungenerkrankung (COPD). Der Wirkstoff in Sultanol ist Salbutamol, ein Bronchodilatator, der die Muskeln in den Atemwegen entspannt und so die Atemwege erweitert, um das Atmen zu erleichtern.

Sultanol wird in Form eines Inhalators oder eines Dosieraerosols verabreicht. Es wird normalerweise bei akuten Atembeschwerden genutzt, um die Atemwege schnell zu öffnen und den Fluss der Atemluft zu verbessern. Es kann auch vor körperlicher Anstrengung angewendet werden, um Anstrengungsasthma vorzubeugen.