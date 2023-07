Offenbar sind all das – international betrachtet – keine Einzelfälle. So informiert ein Artikel im „Journal of Medical Toxicology“ seit November 2022 darüber, dass Benzodiazepin-Engpässe in den USA eine wiederkehrende Herausforderung sind, die einer Lösung bedürfen. Seit der „University of Utah Drug Information Service“ (UUDIS) im Jahr 2001 mit der Verfolgung von Benzodiazepin-Engpässen begonnen hat, seien insgesamt 35 solcher Engpässe aufgetreten, heißt es dort. Auf das erste Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts entfallen dabei 11 Engpässe mit einer mittleren Dauer von 230 Tagen, im zweiten Jahrzehnt sei diese Zahl auf 20 Engpässe mit einer mittleren Dauer von 244 Tagen gestiegen. Vier Engpässe dauerten weiterhin an – beispielsweise parenterales Lorazepam soll schon seit Februar 2016 knapp sein.

Insofern erscheint die Engpass-Lage bei den Benzodiazepinen in Deutschland zumindest nicht so angespannt zu sein wie in den USA.