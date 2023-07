Die Feuertaufe im Gefolge der Apothekenproteste steht noch bevor: Welchen Eindruck hinterlassen die Aktivitäten und welche Handlungskonsequenzen zieht die Politik daraus? Die einfachste Lösung: Man erhöht die Rx-Festhonorarkomponente für alle. Doch was ist zu erwarten? Wenigstens ein Inflationsausgleich? Selbst das womöglich nur teilweise, weil auch die übrige Bevölkerung deutliche Reallohn- und Wohlstandsverluste hinnehmen muss, das sollten wir nicht vergessen. So oder so wird die Erhöhung wohl weit unter dem geforderten Plus von 3,65 Euro je Rx-Packung bleiben. Wäre mehr Differenzierung dann nicht angebracht, trotz ernster Herausforderungen im Detail? Wird die Politik das gar einfordern? Beleuchten wir einige Honorarverteilungsmodelle. Wie das zahlenmäßig aufgeht, schauen wir uns später an.

Im Worst Case müssten wir akzeptieren, dass die Politik bereits heute genug Geld im System sieht und man gegebenenfalls durch eine Umverteilung im bestehenden Honorarrahmen die sichere Versorgung und zudem eine „Verteilungsgerechtigkeit“ sicherstellen möchte. Einige Politiker und Kostenträger favorisieren das. Immerhin stecken fast 14 Milliarden Euro Rohertrag im ambulanten Apothekensystem. Bereinigt um die Spezialversorgung – vor allem Parenteralia, nicht typische (Groß-)Belieferung von Institutionen, zum Teil Versand – dürften es noch 12 bis 12,5 Milliarden Euro sein. Davon rekrutieren sich gut 70 Prozent aus dem Verordnungsbereich (= alles auf Rezept, privat wie GKV einschließlich OTX, sowie Nicht-Arzneimittel wie Verbandstoffe, Diagnostika etc.).