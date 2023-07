Gesundheitswesen hat kaum vom Homeoffice-Trend in der Pandemie profitiert

Knapp ein Viertel aller Erwerbstätigen in Deutschland haben im Jahr 2022 ganz oder zeitweise im Homeoffice gearbeitet, in Gesundheitswesen und Einzelhandel blieb die Quote allerdings deutlich hinter diesem Wert zurück. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts konnten im Gesundheitsbereich nur 6,6 Prozent der Menschen von zu Hause aus arbeiten – das ist der niedrigste Anteil im Branchenvergleich.