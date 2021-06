Apotheke geht nicht aus dem Homeoffice

Mindestens genauso wichtig wie Desinfektionsmittel und Masken sind in der Corona-Anfangsphase jedoch die Gespräche, die in den Apotheken stattfinden. Nein, Arzneimittelversorgung funktioniert nicht im Homeoffice. Das pharmazeutische Personal steht jederzeit an seinem Arbeitsplatz, der Apotheke, als fachkundige und einfühlsame Ansprechpartner live zur Verfügung. Kundinnen und Kunden können jederzeit, ohne Voranmeldung, ihre Sorgen ausbreiten und bekommen Antworten oder bei Bedarf auch Zuspruch und Trost.



Was in den Spitzenzeiten der Pandemie leicht in Vergessenheit gerät: Außer Corona und COVID-19 gibt es noch eine Vielzahl anderer, zum Teil lebensbedrohlicher Krankheiten, die Beschwerden und großes Leid verursachen. Auch diese Erkrankungen bzw. die betroffenen Patienten verlangen Aufmerksamkeit, sie brauchen fachkundige Beratung und Hilfe. Und sie benötigen Arzneimittel, und zwar schnell und ohne bürokratische Einengungen. Die SARS-CoV-2-Arzneimittelversorgungsverordnung räumt sinnvollerweise mehr Freiheiten ein bei der Belieferung von Kassenrezepten – und die Apotheken nutzen sie bis heute verantwortungsvoll.