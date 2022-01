Im bereits heute veröffentlichten Kurzprotokoll zur Sitzung heißt es dazu ohne weitere Erläuterungen: „Der Sachverständigen-Ausschuss für Verschreibungspflicht empfiehlt einstimmig, den Antrag auf Entlassung aus der Verschreibungspflicht für Sildenafil 50 mg zur oralen Anwendung abzulehnen.“

Diese Empfehlung geht nun an das Bundesministerium für Gesundheit (BMG), in dessen Verantwortungsbereich die Arzneimittelverschreibungsverordnung (AMVV) liegt. Das Ministerium ist zwar nicht an das Votum des Ausschusses gebunden, sondern kann die Empfehlung selbst prüfen, annehmen, ändern oder ganz ablehnen. Aber in den meisten Fällen setzt das BMG doch auf die Expertise der Sachverständigen.