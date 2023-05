Jetzt liegt die Gegenäußerung der Regierung vor. In einigen Punkten kommt sie den Ländern tatsächlich entgegen – andere nimmt sie allerdings lediglich zur Kenntnis und weist sie zurück.

Präqualifizierung: Doppelprüfungen vermeiden

Prüfen will die Bundesregierung den Vorschlag des Bundesrates, dass für die Abgabe von apothekenüblichen Hilfsmitteln für Apotheken keine Präqualifizierung mehr erforderlich sein soll. Die Länder finden, dass die Apothekenbetriebserlaubnis ausreichen sollte, um nachzuweisen, dass die notwendigen Voraussetzungen erfüllt sind. Dazu stellt die Regierung fest: „Im Sinne der Bestrebungen nach einer Entbürokratisierung im Gesundheitswesen sind Doppelprüfungen zu vermeiden und unnötige bürokratische Belastungen abzubauen“. Vor diesem Hintergrund wolle sie „im Detail prüfen, ob und in welchem Ausmaß im Zusammenhang mit der Präqualifizierung von Apotheken (…) Doppelprüfungen stattfinden und gegebenenfalls vermieden werden könnten bzw. inwiefern das Verfahren ohne ein Risiko von Qualitätseinbußen vereinfacht werden könnte“.

Retax-Einschränkungen werden geprüft

Prüfen will die Regierung überdies zwei Vorschläge, die die Retaxation betreffen. Zum einen wollen die Länder in den geplanten erleichterten Austauschregeln im Fall eines Engpasses klarstellen, dass bei einem solchen Austausch keine Beanstandung durch die Krankenkassen stattfinden darf. So war es schon in der SARS-CoV-2-Arzneimittelversorgungsverordnung vorgesehen und ist es jetzt in den Übergangsregeln des SGB V bestimmt – der ALBVVG-Entwurf sparte diese für die Apotheken wichtige Zusicherung allerdings bislang aus. Zum anderen will der Bundesrat durch eine Ergänzung in § 129 Sozialgesetzbuch V Nullretaxationen beschränken: Die Höhe einer zulässigen Beanstandung soll bei Wirkstoff- und Dosierungsäquivalenz die preisliche Differenz zwischen dem abgegebenen und dem nach Maßgabe des Rahmenvertrages abzugebenden Arzneimittel nicht überschreiten dürfen. Zu beiden Vorschlägen heißt es in der Gegenäußerung: „Die Bundesregierung wird prüfen, ob und gegebenenfalls wie dem Anliegen durch eine gesetzliche Änderung nachgekommen werden könnte“.