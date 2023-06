Derzeit sind die Auswirkungen der Nitrosamin-Krise, die im Sommer 2018 vor rund fünf Jahren begann, in den Apotheken wieder spürbar – in Form von Rückrufen: Während Ende Mai zwei Chargen des ADHS-Arzneimittels Atomoxetin zurückgerufen wurden, informiert nun seit Anfang Juni die Arzneimittelkommission der Deutschen Apotheker (AMK) über einen weiteren Chargen-Rückruf. Während es bei Atomoxetin um die Wirkstoff-Nitrosamin-Verunreinigung N-Nitroso-Atomoxetin ging, wurde in dem Diabetes-Arzneimittel Sitgliptin jetzt das Nitrosamin mit der Abkürzung NTTP in erhöhter Menge in einer Charge nachgewiesen (Ch.-B.: LC69282). NTTP steht für 7-Nitroso-3-(trifluoromethyl)-5,6,7,8-tetrahydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin. Konkret betroffen sind Sitagliptin Glenmark 50 mg Filmtabletten, 98 Stück (PZN 17974137).