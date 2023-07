Leiden erwachsene Migränepatienten an mindestens vier Tagen pro Monat an Migräne, könnten sie bald von einem neuen Wirkstoff profitieren: Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) riet im Juni 2023 zur Zulassung von Atogepant (Aquipta®) zur Prophylaxe von Migräne. Konkret soll die EU-Zulassung von Aquipta mit 10 mg und 60 mg zwei Indikationen abdecken – Vorbeugung von episodischer und chronischer Migräne. Damit wäre Atogepant das insgesamt zweite „Gepant“ mit EU-Zulassung, aber das erste, das Migränepatienten prophylaktisch einnehmen dürfen, unabhängig davon, ob sie an episodischer oder chronischer Migräne leiden.