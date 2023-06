Den „richtigen“ Zeitpunkt für ein Ehrenamt gibt es vermutlich nie – doch die Themen, die der BVVA bearbeitet, liegen mir einfach am Herzen und ich arbeite sehr gern mit meinen Kollegen im Verband zusammen. Daher habe ich mich entschieden, mich für das Amt zur Wahl zu stellen. Auch wenn ich jetzt der „Kopf“ des BVVA bin: Wir haben im Vorstand unsere Aufgabengebiete klar aufgeteilt, denn ich kenne mich zwar in der Heimversorgung aus, bin aber nicht die Expertin für alle Spezialversorgungsbereiche.

Was sind für Sie die nächsten wichtigsten Ziele in der Verbandsarbeit?

Aus meiner Sicht als Heimversorgerin müssen wir jetzt Wegbereiter für die pharmazeutischen Dienstleistungen in den Heimen sein. Zudem haben verblisternde Heimversorger noch ein riesiges Problem mit der Chargenübermittlung beim E-Rezept. Was hier derzeit gefordert wird, können wir nicht leisten. Sollten Apotheken nun aus Unsicherheit das Verblistern aufgeben, wird das in meinen Augen die Patientenversorgung in Heimen gefährden. Dafür brauchen wir eine Lösung. Und ein weiteres großes Ziel ist natürlich die Abschaffung von Nullretaxationen. Es kann einfach nicht sein, dass man für eine Leistung, die man definitiv erbracht hat, gar nicht bezahlt wird. In einigen Fällen werden Nullretaxationen durch das ALBVVG nun ausgeschlossen. Das kann aber nur ein Anfang sein. Die Risiken, die mit der Belieferung von hochpreisigen Arzneimitteln einhergehen, sind nicht mehr überschaubar. Das ist ein Problem.

Stichwort „überschaubare Risiken“ – das ist auch der Ansatz für die vom BVVA angestoßene Diskussion über eine Apotheken-GmbH. Dieser Vorstoß löst bei vielen Befürchtungen aus. Warum unternehmen Sie ihn dennoch?

Unsere Motivation ist nicht, das Apothekenwesen zu revolutionieren. An den Grundpfeilern des Apothekenrechts, wie dem Fremd- und Mehrbesitzverbot und der persönlichen Leitung durch einen Apotheker oder eine Apothekerin wollen wir nicht rütteln. Aber wir machen uns Gedanken über die Apotheke der Zukunft und möchten dazu eine Diskussion im Berufsstand anstoßen – für eine zusätzliche Betriebsform neben dem e. K und der OHG. Denn wir glauben, dass das System so auf Dauer nicht mehr funktionieren wird. Als das Apothekengesetz geschaffen wurde, waren die pharmazeutischen Aufgaben noch sehr viel überschaubarer und die Betriebe viel kleiner. Jetzt gibt es ständig neue Entwicklungen und zugleich steigende Risiken. Eine Apotheken-GmbH, in der Form, wie Frau Dr. Constanze Püschel sie bei der BVVA-Jahrestagung im Mai vorgestellt hat, könnte eine Antwort auf unsere Nachwuchssorgen sein. Momentan gibt es für Approbierte nur ein Alles-oder-Nichts-Szenario: Wenn man sich selbstständig machen möchte, hat man von heute auf morgen 100 Prozent Verantwortung. Da hilft auch die Möglichkeit einer OHG nicht. Auch wenn man hier einen kleineren Anteil an der Apotheke besitzt, bleibt es beim vollen Risiko. In einer GmbH-Struktur könnte man dagegen langsam in die Verantwortung hineinwachsen. So könnte man etwa anfangen, Filialleiterinnen oder Abteilungsleiter mit kleinen Anteilen von fünf oder zehn Prozent mit an Bord zu nehmen. Auch in ländlichen Bereichen könnten solche GmbH-Konstrukte helfen, die Strukturen zu erhalten. Nur weil wir sagen, das Thema ist uns zu heikel und wir wollen die „Büchse der Pandora“ nicht öffnen, hören andere Player doch nicht auf, darüber zu reden. Ich bin überzeugt: Wer glaubt, dass alles so bleiben kann, wie es ist, verschließt die Augen. Es muss sich etwas verändern. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, die Diskussion selbst zu gestalten.

Vielen Dank für das Gespräch!