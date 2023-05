Eine Ära geht zu Ende: Dr. Klaus Peterseim, Inhaber der Dom-Apotheke in Essen, gibt nach 20 Jahren an der Spitze des Bundesverbands der Versorgungsapotheker – der bis 2019 Bundesverband klinik- und heimversorgender Apotheker hieß – sein Amt in neue Hände. Die Mitgliederversammlung des BVVA wählte am 10. Mai in Mainz einstimmig die Apothekerin Heike Gnekow als neue 1. Vorsitzende des Verbands. Gnekow leitet mit ihrem Vater die Privilegierte Adler Apotheke in Hamburg, die sich auf die Heimversorgung spezialisiert hat. Die auf vielen Ebenen engagierte Apothekerin ist bereits seit fünf Jahren im Beirat des BVVA aktiv. Peterseim uns seine Vorstandskollegen sind überzeugt, mit Gnekow die Richtige für das Amt gefunden zu haben.