Als Kammerpräsident sind Sie jetzt auch Teil der Mitgliederversammlung, dem höchsten Gremium der ABDA. Welche Impulse wollen Sie in Berlin setzen?

Gnekow: Ich wünsche mir schnellere Entscheidungsprozesse und einen intensiveren Austausch untereinander als bisher. Oft hat eine Kammer für ein Problem bereits eine tolle Lösung entwickelt, da müssen die anderen sich nicht auch noch dran abarbeiten, sondern man kann voneinander profitieren. Zudem möchte ich das Thema Notdienst neu denken, auch wenn das eher auf die Ebene der Bundesapothekerkammer gehört. Wir müssen uns überlegen, ob es wirklich nötig ist, dass in städtischen Gebieten wie Hamburg jede Nacht so viele Apotheken dienstbereit sind wie es derzeit der Fall ist. Vielleicht können wir in diesem Zusammenhang die neuen Möglichkeiten nutzen, die uns das E-Rezept bietet. Patienten könnten zum Beispiel nachts einfach ihre Rezepte elektronisch an die Apotheke übermitteln und die Apotheke könnte das verschriebene Arzneimittel in Notfällen liefern. Denkbar wäre, dass die Lieferung nicht über einen hauseigenen Botendienst erfolgt, sondern dass wir zum Beispiel gemeinschaftlich einen Kooperationsvertrag mit einem Taxiunternehmen schließen, das dann diesen Part übernimmt.

Wie ließe sich so eine Kooperation finanzieren?

Gnekow: Dafür müsste man es ermöglichen, die finanziellen Mittel aus dem Nacht- und Notdienstfonds flexibler einzusetzen als bisher. Eine bundeseinheitliche Lösung für das Notdienstproblem zu finden, wird sicher schwierig. Dafür sind etwa die Anforderungen in den Stadtstaaten zu unterschiedlich von jenen in den Flächenländern. Aber regional könnte es Ansätze geben, die auf die jeweiligen Gegebenheiten abgestimmt sind. Ich könnte mir vorstellen, dass den Kammern anteilig nach ihrer Einzahlquote ein Budget aus dem NNF zur Verfügung gestellt wird und sie in Kooperation mit den Verbänden die Verteilung übernehmen, je nachdem, was für ein Notdienstsystem sie aufgesetzt haben. Für Hamburg käme dann zum Beispiel infrage, die Zahl der diensthabenden Apotheken während der Notdienstzeiten deutlich zu reduzieren, für die verbleibenden die Notdienstpauschale zu erhöhen und – in welcher Form auch immer – Botendienste anzubieten. Das hätte auch für die Patienten Vorteile. Denn es ist in sich nicht stimmig, dass der Notarzt nach Hause kommt, aber das Medikament abgeholt werden muss. Auch wenn das vielleicht noch nicht die ultimative Lösung ist: Wichtig ist mir, dass wir in die Diskussion kommen und versuchen, Wege zu finden, wie wir in Zukunft mit dem Thema Notdienst umgehen wollen.

Damit Ihr Konzept aufgehen kann, muss das E-Rezept einwandfrei funktionieren. Wie beurteilen Sie den aktuellen Stand?

Gnekow: Da ist noch viel zu tun. Die morgendlichen Ausfälle, die wir erlebt haben, sind vollkommen inakzeptabel. Zudem sind viele Prozesse nicht sauber durchdacht. Ich bin ein Freund EDV-gestützter Innovationen und befürworte im Kern auch die Einführung des E-Rezepts. Aber dass wir Apotheker Gefahr laufen, retaxiert zu werden, weil die technischen Abläufe noch nicht ausgefeilt sind, darf nicht sein. Da hätte das BMG frühzeitig und entschieden einschreiten und zumindest Bedenken zerstreuen müssen. So fühlt es sich an, als ließe die Politik uns hängen.

Im BMG beschäftigt man sich gerade auf andere Weise mit den Apotheken: Bundesgesundheitsminister Lauterbach will es unter anderem ermöglichen, PTA Filialen leiten zu lassen, sofern eine telepharmazeutische Unterstützung durch eine Apothekerin oder einen Apotheker gewährleistet ist. Können Sie diesem Ansatz etwas abgewinnen?

Gnekow: Nein, absolut nicht. Es mangelt uns eh schon an PTA, und jetzt sollen wir auch noch welche finden, die bereit sind, eine Filiale zu leiten? Wer solche Aufgaben übernimmt, möchte berechtigterweise auch ein höheres Gehalt als andere Angestellte. Das ergibt dann aber aus wirtschaftlicher Sicht für den Inhaber keinen Sinn mehr. Und Apotheker bei Bedarf zuzuschalten, ist völlig am Thema vorbei. Der Kunde steht jetzt vor mir und möchte eine Antwort auf seine Frage haben. Das ist nach meinem Verständnis auch keine Telepharmazie.

Im Eckpunktepapier aus dem BMG zur Apothekenreform ist auch eine Umschichtung des Apothekenhonorars vorgesehen, die letztlich einen Umverteilungseffekt erzielen soll – weg von den großen, umsatzstarken Betrieben hin zu kleinen Landapotheken. Wie stehen Sie zu dem Vorhaben, die Drei-Prozent-Marge auf 2 Prozent zu senken und die freiwerdenden Mittel in eine Erhöhung des Fixums zu stecken?

Gnekow: Das ist der völlig verkehrte Weg. Nur weil eine Apotheke viel Umsatz macht, ist nicht automatisch auch der Rohgewinn hoch. Dem Ganzen liegt die Annahme zugrunde, dass man mit Hochpreisern viel Geld verdienen könnte, aber das stimmt so nicht. Ich sehe in den Plänen des Ministers eher die Gefahr, dass immer weniger Apotheken bereit sein werden, Hochpreiser abzugeben. Denn der Kapitaleinsatz und das Risiko sind hoch. Die Konsequenz daraus könnte sein, dass wir diesen Markt gänzlich verlieren und die Industrie ihre Produkte direkt an die Patienten vertreibt. Das darf nicht passieren.

Wie kann der Berufsstand den Minister jetzt noch erreichen und zu Zugeständnissen bewegen?

Gnekow: Wir sollten ihm etwas anbieten, idealerweise Lösungen zu Problemen, die ihn gerade umtreiben. Das sind zum Beispiel die Lieferengpässe, das Thema Notfallversorgung und die Gesundheitskioske. Wie können wir beispielsweise dazu beitragen, Lieferengpässe effektiver zu managen als bisher? Darüber sollten wir uns Gedanken machen und Konzepte vorlegen. Im Gegenzug muss der erhöhte Kassenabschlag sofort zurückgenommen werden und eine gesetzgeberische Initiative her, um Skonti, wie wir sie kennen, weiter möglich zu machen.