Seit 2016 werden den Mitteln aus dem Innovationsfonds neue Versorgungsformen und Versorgungsforschung gefördert. Welche Projekte für jeweils vier Jahre gefördert werden sollen, entscheidet der Innovationsausschuss der beim Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) angesiedelt ist. Zudem spricht er Empfehlungen aus, ob eine Idee in die Regelversorgung überführt werden soll. Unter anderem Krankenkassen, Ärzteverbünde, Krankenhäuser, Universitäten und Forschungsinstitute reichen die Förderanträge an. In der letzten Runde sind 161 Anträge eingegangen, 32 haben den Zuschlag erhalten und können nun starten. In einer Mitteilung des G-BA heißt es, sie hätten die Bedingungen des Innovationsausschusses, die mit der finanziellen Förderung verknüpft sind, akzeptiert.