Arzneimittel-Studien für Kinder am Uniklinikum Heidelberg

Das multidisziplinäre Studienteam, das mit Ärzt:innen aus anderen Kliniken und Abteilungen eng zusammenarbeitet, hat viel zu tun: 20 klinische Arzneimittel-Studien in unterschiedlichen Stadien der Organisation und Durchführung laufen gerade am paedKliPS. Die kleinen Patienten sind, je nach Erkrankung und Studiendesign, Frühgeborene bis junge Erwachsene, die kürzlich mit der zu untersuchenden Erkrankung diagnostiziert wurden, sich also in einem frühen Stadium befinden. Die minderjährigen Studienteilnehmer werden mit modernen, vielversprechenden Therapieoptionen behandelt und engmaschig überwacht und untersucht, was dem Forscherteam Aufschluss über die Wirksamkeit, Dosierung sowie Verträglichkeit der Arzneimittel bringen soll.