Betroffene Apotheke geht ins Hauptsacheverfahren

Eine Apotheke hatte dagegen zunächst Widerspruch eingelegt, diesen aber später zurückgenommen. Darauf hatte die Firma Innocur als Vertreiberin von Dropizol® in Schreiben an Apotheken verwiesen. Innocur hatte gefolgert, Hersteller dürften Opiumtinktur als Rohstoff an Apotheken verkaufen, aber es sei den Apotheken untersagt, diese „ohne Veränderung an der Wirksubstanz“ an den Endverbraucher abzugeben, es sei denn, sie hätten eine Zulassung. Daraufhin hatte die ABDA betont, dass die Entscheidung des Hamburger Gerichts nur Rechtskraft im Verhältnis der beteiligten Parteien entfalte.